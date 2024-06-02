شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيطرى ينصح بتجنب ذبح الحيوانات المريضة إلا بعد انتهاء فترة سحب الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد راضى الطنطاوى، طبيب بيطرى، إن فصل الصيف تنتشر فيه أمراض طفيليات الدم ومرض الجلد العقدى بين الماشية، وهما من أخطر الأمراض التى تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أنه عند اختيار أضحية عيد الأضحى، هناك عدة إجراءات تُمكن المستهلك من التعرف عليها وعلى علامات الصحة عند الحيوان، قبل الشراء.

وأوضح الطنطاوى، فى تصريحات لليوم السابع،: أن مرض الجلد العقدى من الأمراض التى تصيب الحيوان بأكمله خارجيا على الجلد، وداخليا فى القناة الهضمية والتنفسية، مما يؤثر على جودة اللحوم، وربما يصل حكم الذبح للإعدام الكلى، مشيرا إلى أن المرض يظهر فى شكل حبوب بارزة على الجلد مصحوبة بحمى شديدة، وارتفاع بدرجة الحرارة، وبالتالى عند ظهور تلك العلامات على الحيوان لا بد من استبعاده من الذبح وعرضه على طبيب بيطرى، وبعد الشفاء تترك الإصابة ندوبا واضحة على الجلد، ويصبح الحيوان هزيلا ولحومه غير جيدة، حتى وإن كانت صالحة للاستهلاك، لكنها تصبح أقل جودة، فلا ينصح بذبح حالات الجلد العقدي للأضاحي.

وتابع: أما طفيليات الدم، فأهم أعراضها: ارتفاع درجة الحرارة، وفقر الدم نتيجة تكسير كرات الدم، ووجود احتقان الأغشية المخاطية للحيوان، كما يتضح اصفرار العين نتيجة لتكسير كرات الدم، وهو أيضا يجعل الماشية غير قابلة للذبح فى هذا الوقت، وتتطلب العلاج فورا، كما يجب مراعاة الانتظار بعد العلاج لفترة لإنتهاء سحب الأدوية من اللحوم حتى تكون صالحة للاستهلاك.

أما علامات الصحة على الحيوان، فهى:

ـ شهيته جيدة، ويأكل جيدا.

- لامع الجلد والشعر.

- لا يعانى من أى ارتفاعات فى درجة الحرارة.

- ظهور الأغشية المخاطية بلون وردى محمر.

- لا يوجد به إفرازات غير طبيعية من الأنف أو الفم والعيون.

- لا تظهر أى أورام فى جسم الأضحية.

- يتحرك بشكل طبيعى ونشيط.