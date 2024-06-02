شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج الجمعيات الأهلية من 6 محافظات يغادرون اليوم إلى الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح والشرقية والقاهرة وبعض حجاج محافظة الجيزة اليوم الأحد إلى الأراضي المقدسة من مطار القاهرة إلى المدينة المنورة، على أن يتم سفر باقي الحاج تباعا طوال الأيام المقبلة.

وحرصت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن على توفير الخدمات لحجاج الجمعيات خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية لتأدية فريضة الحج.

وكان أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية قد أشار إلى أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن قد وجهت بتقديم أفضل الخدمات والرعاية الكاملة لحجاج بيت الله الحرام، كما أن الوزارة تقدم 3 مستويات للحج لتلبية كل رغبات المواطنين، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة لتخصيص عيادات طبية لتقديم الخدمة الطبية لحجاج الجمعيات.