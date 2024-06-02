أخبار مصر

%62 من القراء يطالبون بإعفاء المصانع والمستشفيات من الضريبة العقارية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن %62 من القراء يطالبون بإعفاء المصانع والمستشفيات من الضريبة العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب إعفاء المصانع والمستشفيات من الضريبة العقارية؟، أيد غالبية القراء مطالب إعفاء المصانع والمستشفيات من الضريبة العقارية.

وأيد 62% من القراء مطالب إعفاء المصانع والمستشفيات من الضريبة العقارية، بينما عارض 38% من القراء مطالب إعفاء المصانع والمستشفيات من الضريبة العقارية.


نتيجة الاستطلاع

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements