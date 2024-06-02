شكرا لقرائتكم خبر عن %62 من القراء يطالبون بإعفاء المصانع والمستشفيات من الضريبة العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب إعفاء المصانع والمستشفيات من الضريبة العقارية؟، أيد غالبية القراء مطالب إعفاء المصانع والمستشفيات من الضريبة العقارية.

وأيد 62% من القراء مطالب إعفاء المصانع والمستشفيات من الضريبة العقارية، بينما عارض 38% من القراء مطالب إعفاء المصانع والمستشفيات من الضريبة العقارية.