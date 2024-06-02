شكرا لقرائتكم خبر عن عميد تجارة القاهرة: اتفاقية جديدة مع جامعة إيست لندن تضم 7 برامج دراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة إبرام الكلية اتفاقية لعدد من البرامج الجديدة مع جامعة إيست لندن والتى تتماشى مع متطلبات واحتياجات سوق العمل خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الدكتورة لبنى فريد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن عدد البرامج الدراسية المشتركة الجديدة مع جامعة إيست لندن 7 برامج دراسية، موضحة أنه من المقرر بدء الدراسة بتلك البرامج بداية من العام الدراسى الجديد، لافتة إلى أن البرامج هى برنامج محاسبة وتمويل، وبرنامج البنوك والتمويل، وبرنامج الموارد البشرية، وبرنامج إدارة الأعمال الدولية " تكميلى" وبرنامج تحليل بيانات التسويق، وبرنامج التمويل وإدارة المخاطر، وبرنامج محاسبة وتمويل " مسار التكنولوجيا المالية.

وعلى جانب آخر، تواصل كلية التجارة بجامعة القاهرة عقد امتحانات نهاية العام الدراسى والتى تعقد حضورياً بالكلية داخل المدرجات وأيضا فى مبنى الامتحانات الرئيسى بالجامعة وسط متابعة يومية من الدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة .