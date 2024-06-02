شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستمر وزارة التموين فى طرح السكر الإضافى الحر على البطاقات؟.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الأساسية لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يونيو 2024 مع بداية تطبيق المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيا فى محافظات جديدة "الإسكندرية والقليوبية ودمياط والمنوفية وقنا والبحر الأحمر والمنيا والوادى الجديد"، اعتبار من أول يونيو 2024 بعد تطبيقها فى العديد من المحافظات خلال الفترة الماضية.

وتستمر الوزارة مع تطبيق المنظومة الجديدة فى طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو للشهر الخامس بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كيلو سكر إضافى للبطاقة التى تتضمن 4 أفراد فأكثر، بالإضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم على البطاقات بمعدل كيلو لكل فرد بسعر 12.6 جنيه حتى 6 أفراد .