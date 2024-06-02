شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التظلم على نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالجيزة.. 35 جنيها رسوم المادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، طلبات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، اعتبارًا من اليوم الأحد 3 يونيو 2024، ولمدة 15 يومًا.

ويقدم الطلاب طلبات التظلم على النتيجة، إلكترونيًا، من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا…

وذلك برقم الجلوس والرقم القومي.

وأشارت المديرية إلى أنه عند تسجيل الطلب، يتم دفع الرسوم المقررة للمادة الواحدة 35 جنيهًا فقط لا غير، مع رفع إيصال الدفع ومكتوب به المواد المقررة، منبهة على الطالب متابعة الموقع يوميًا لمعرفة موعد الاطلاع بالكنترول.

وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الجيزة، التي بدأت السبت 18 مايو 2024، واستمرت لمدة ستة أيام، 190977 طالبا وطالبة، أدوا امتحاناتهم أمام 697 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى لجنة 57375.

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية)، على موقعها الإلكتروني الرسمي، للاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يوم الخميس الماضي، بنسبة نجاح بلغت 87.05%.



