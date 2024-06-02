شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيرانى الأسبق أحمدى نجاد يتقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد يتقدم بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية.

وكانت لجنة الانتخابات الإيرانية، قد أعلنت يوم الخميس الماضي، عن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية بشمال غرب البلاد.

وأضافت اللجنة أن عمر المرشح عند التسجيل يجب ألا يقل عن 40 عاماً، ولا يزيد عن 75.