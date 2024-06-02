شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء تسليم وحدات "بيت الوطن" بمشروع جنة بدمياط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن البدء في تسليم 159 وحدة بيت الوطن، و 513 وحدة بالمرحلة الثامنة التكميلية بإجمالي 672 وحدة بمشروع جنة بالمجاورة 34 بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، وذلك الأحد المقبل، الموافق 9/6/2024.

وأوضح الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 1، 2، يوم الأحد 9/6/2024، والعمارتين 3، 4، يوم الإثنين 10/6/2024، والعمارتين 5، 6، يوم الثلاثاء 11/6/2024، ووحدات العمارتين 7، 8، يوم الأربعاء 12/6/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 13/6/2024 لمن تخلف عن الاستلام.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 9 ، 10، يوم الأحد 23/6/2024، ووحدات العمارتين 11 ، 12، يوم الإثنين 24/6/2024، ووحدات العمارتين 13، 14، يوم الثلاثاء 25/6/2024، ووحدات العمارتين 15، 16، يوم الأربعاء 26/6/2024، وتخصيص يوم الخميس 27/6/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 17، 18، يوم الإثنين 1/7/2024، ووحدات العمارتين 19 ، 20، يوم الثلاثاء 2/7/2024، ووحدات العمارتين 21 ، 22، يوم الأربعاء 3/7/2024، ووحدات العمارتين 23 ، 24، يوم الأحد 7/7/2024، ووحدات العمارتين 25 ، 26، يوم الثلاثاء 9/7/2024، ووحدات العمارتين 27 ، 28، يوم الأربعاء 10/7/2024، وتخصيص يوم الخميس 11/7/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.