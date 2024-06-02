شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: نتيجة الشهادة الإعدادية بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع مدارس القاهرة اليوم الأحد، لجميع الطلاب، وذلك بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الخميس الماضى، بنسبة نجاح 84.7% ، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 190260 طالب وطالبة، حضر منهم 185545 طالب وطالبة ونجح 157336 طالب وطالبة.

واعتمد محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 93.8 %، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 91%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 97.6 %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74%، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 62.3 %.

ومن جانبه أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن إدارة القاهرة الجديدة التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 97.35 %، تليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح بلغت 97.29 % وحصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 96%.