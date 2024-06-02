شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول الأغذية العالمى فى فلسطين: النزوح الجماعى فى جنوب غزة مروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ماثيو هولينجسورث، مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين إنه يجب فتح ممرات المساعدات في جنوب قطاع غزة بالكامل للسماح بدخول الغذاء والوقود ومواد الإغاثة الأخرى التي تشتد الحاجة إليها.

وحذر مسؤول الأغذية العالمي من محدودية الوصول إلى جنوب غزة، مشيرا إلي أن النزوح الجماعي من رفح خلال العشرين يومًا الماضية كان بمثابة تجربة رهيبة ومروعة للعديد من الأشخاص، وقد نزح معظمهم عدة مرات وكانوا يعتقدون أنهم سيبقون في منطقة آمنة لبقية العام.

وأضاف المسؤول الأممي لقد فروا إلى مناطق لا تكفي فيها المياه النظيفة والإمدادات الطبية والدعم، وإمدادات الغذاء محدودة، وتوقفت الاتصالات وقال إن المخاوف المتعلقة بالصحة العامة تتجاوز مستويات الأزمة والحياة اليومية ومروعة".

وأضاف المسؤول الأممي أن الناس ينامون على أصوات القصف و الحرب بينما تتوغل الدبابات في أجزاء من وسط رفح، التي لا تبعد سوى كيلومترات فقط. ويستيقظون على نفس الأصوات."