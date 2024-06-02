شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 10 كيلو دقيق شهريا للفرد على بطاقة التموين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية 10 كيلو دقيق مدعم شهريا بسعر 30 جنيها للفرد المقيد على بطاقة التموين، وذلك كبديل عن الخبز المدعم لمن يريد الحصول على الدقيق، خاصة في المناطق التي يتواجد فيها مستودعات دقيق والتي غالبا في القرى وبعض المناطق في محافظات الوجه القبلي والبحري، حيث تصرف الوزارة كمية من الدقيق المدعم شهريا للفرد، وذلك للأسر التي ترغب في الحصول على الدقيق بدلا من حصة الخبز المدعم المقررة لهم.

وتبلغ حصة الفرد المقيد على بطاقة التموين من الخبز المدعم 5 أرغفة يوميا بما يعادل 150 رغيف شهريا بسعر الرغيف 20 قرشا، وبسعر إجمالي 30 جنيها لعدد الـ 150 رغيف، وهو نفس ثمن حصة المواطن من الدقيق المدعم وهو 10 كيلو شهريا في حال رغبة الفرد في الحصول على الدقيق بدلا من الخبز.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر توجيها وزاريا رقم 18 لسنة 2024 بشأن تعديل تكلفة سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا، حيث تضمن استمرار تقديم رغيف الخبز البلدي المدعم بذات الحصص المقررة 5 أرغفة للفرد يوميا المدرج تموينيا وبذات الأوزان المقررة 90 جرام للرغيف وبذات المواصفات المقررة، وتعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية على النحو التالي 20 قرشا للرغيف زنة90 جم وبالمواصفات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 36 لسنة 2020م للخبز "ماو، ملدن ، مجر" و30 جنيها سعر بيع عبوة 10 كيلو جرام من دقيق المستودعات المقررة للفرد المدرج تموينيا شهريا.