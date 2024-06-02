شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق نيرانها تجاه ساحل مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق نيرانها تجاه ساحل مدينة غزة.

أطلق طيران الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل مكثف وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف حي البرازيل جنوب المدينة، وغارة جوية على منزل، كما استهدفت مدفعية الاحتلال مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36.379 فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82.407 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.