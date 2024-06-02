شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: حفر 30 بئرا جوفية بالمناطق النائية بتنزانيا لتوفير مياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، السفير ريتشارد موتايوبا سفير تنزانيا فى القاهرة وذلك في إطار التعاون الوثيق القائم بين مصر وتنزانيا.

أعرب موتايوبا عن حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر فى كل المجالات فى ظل العلاقات الطيبة بين البلدين، متوجها بالشكر للدولة المصرية على ما تقدمه من دعم ل تنزانيا في مجال الموارد المائية والرى.

أكد سويلم على عمق العلاقات المصرية التنزانية على كل الأصعدة، حيث يمثل نهر النيل شريان الحياة الذى يربط كل دول الحوض معاً، مشيراً إلى أن مصر طالما لعبت دوراً رائداً لدعم أواصر التعاون بين دول حوض النيل من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.

وتم خلال اللقاء استعراض موقف المشروعات التى يتم تنفيذها تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتي تم من خلالها إنشاء 30 بئرا جوفية في العديد من المناطق النائية لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني دولة تنزانيا الشقيقة، حيث تم الاتفاق على الاستمرار فى تفعيل مواد مذكرة التفاهم لحفر 30 بئرا جوفية أخرى، وتنفيذ 2 من سدود حصاد مياه الأمطار طبقا لمتطلبات الجانب التنزانى.

وتوجه سويلم بالدعوة للجانب التنزانى للمشاركة فى المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية AWARe ، مشيراً لأهمية هذه المبادرة لدولة تنزانيا فى توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات على الأرض فى مجال التكيف في قطاع المياه ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ، كما أشار لأهمية استفادة دولة تنزانيا من الدورات التدريبية التى يقدمها "المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي" الذى أنشأته مصر لتدريب وبناء قدرات المتخصصين الأفارقة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة AWARe .