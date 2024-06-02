شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الثانوية الأزهرية على اللجان لأداء امتحان مادتى الفقه والإنشاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية (القسم الأدبي)، قبل قليل، على اللجان الامتحانية لأداء امتحان مادتي الفقه والإنشاء.

وتنطلق لجنة امتحان مادة الفقه الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر لمدة ساعتين، ثم تنطلق لجنة امتحان مادة الإنشاء في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا، وتستمر لمدة ساعتين.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يؤدي طلاب القسم الأدبى يوم الثلاثاء 4 يونيو امتحان القرآن الكريم، والخميس 6 يونيو البلاغة، والأحد 9 يونيو الجغرافيا للمبصرين، والثلاثاء 11 يونيو النحو، والخميس 13 يونيو الحديث، والأحد 23 يونيو التاريخ.

ويؤدي طلاب القسم الأدبي يوم الثلاثاء 25 يونيو امتحان الفلسفة والمنطق، والخميس 27 يونيو الأدب والمطالعة والنصوص، والأحد 2 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، والثلاثاء 9 يوليو اللغة الأجنبية الثانية، والخميس 11 يوليو الصرف، والأحد 14 يوليو التفسير.

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.