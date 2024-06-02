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ظاهرة وحش جهنم.. تفاصيل تغيرات الطقس خلال الفترة المقبلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور تحسين شعلة خبير البيئة والمناخ، إن الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها مصر مستمرة، نتيجة تجمع عدد من الظواهر الطبيعية.

وتابع خبير البيئة والمناخ، خلال مداخلة هاتفية على فضائية صدى البلد، أن هناك خلل في درجات الحرارة مع وجود ظاهرة تسمى وحش جهنم، حيث أن درجات الحرارة تكون فيها أعلى من 40 درجة.

كما أشار الدكتور تحسين شعلة إلى أنه من المتوقع استمرار حدوث الكتل الهوائية الحارة، مضيفا: درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع.

وذكر خبير البيئة والمناخ، أن فصل الصيف يبدأ 20 يونيو 2024.

وأكد على أن فصل الصيف سينتهي في يوم 24 -9-2024، وسيكون فصل الشتاء قارس البرودة مع توقعات بهطول أمطار كثيفة، مضيفا أن ظاهرة النينا بدأت 22-5-2024 ومن المتوقع انخفاض في درجات الحرارة في فصل الخريف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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