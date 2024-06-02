ظاهرة وحش جهنم.. تفاصيل تغيرات الطقس خلال الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور تحسين شعلة خبير البيئة والمناخ، إن الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها مصر مستمرة، نتيجة تجمع عدد من الظواهر الطبيعية.

وتابع خبير البيئة والمناخ، خلال مداخلة هاتفية على فضائية صدى البلد، أن هناك خلل في درجات الحرارة مع وجود ظاهرة تسمى وحش جهنم، حيث أن درجات الحرارة تكون فيها أعلى من 40 درجة.

كما أشار الدكتور تحسين شعلة إلى أنه من المتوقع استمرار حدوث الكتل الهوائية الحارة، مضيفا: درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع.

وذكر خبير البيئة والمناخ، أن فصل الصيف يبدأ 20 يونيو 2024.

وأكد على أن فصل الصيف سينتهي في يوم 24 -9-2024، وسيكون فصل الشتاء قارس البرودة مع توقعات بهطول أمطار كثيفة، مضيفا أن ظاهرة النينا بدأت 22-5-2024 ومن المتوقع انخفاض في درجات الحرارة في فصل الخريف.