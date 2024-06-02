الحرارة 45 وتحذير لأصحاب السيارات.. الأرصاد تعلن تفاصيل الموجة شديدة الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة على عدد من المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إن الموجة شديدة الحرارة مستمرة اليوم على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، والتي تأتي على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 37 درجة.

- السواحل الشمالية: 33 درجة.

- جنوب سيناء: 41 درجة.

- شمال الصعيد: 40 درجة.

- جنوب الصعيد: 45 درجة.

ووجهت الهيئة، عدة نصائح للتعامل في ظل هذه الموجة شديدة الحرارة، ومنها:

- تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

- شرب كميات كبيرة من المياه والسوائل.

- عدم ترك مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

- ارتداء غطاء للرأس عند التعرض لأشعة الشمس.