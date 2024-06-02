10 يونيو.. معارضة الفنان أحمد جلال على حكم حبسه في قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

حددت النيابة العامة بالجيزة، جلسة الاثنين 10 يونيو، لنظر أولى جلسات معارضة الفنان أحمد جلال عبدالقوي، على حكم حبسه سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة إحراز جوهر الأفيون والأمفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي.

كانت قضت محكمة جنايات شمال الجيزة بمعاقبة أحمد جلال بالحبس عاما مع الأشغال الشاقة وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه بتهمة حيازة المخدرات.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 25503 لسنة 2023 المتهم فيها أحمد جلال عبدالقوى في واقعة تعاطيه وإحرازه 4 أنواع من المخدرات.

وجاء في أقوال شهود العيان أمام النيابة العامة أن المتهم بعد تعاطيه للمواد المخدرة أبصر مغشيًا على الأرض وبجواره محقن طبي وبإجراء الكشف الطبي على المتهم تبين أنه يعاني من غيبوبة كاملة وفقدان الوعي، وأن حالته تنبئ عن تعاطيه مواد مخدرة.

وأضاف شهود العيان أن المتهم يتعاطى المواد المخدرة منذ طفولته ودخل المصحات ليتعالج من الإدمان بأنه يوم الواقعة أبصره يعرج وتظهر عليه علامات إعياء.