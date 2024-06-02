شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تدرس طرح الخبز لغير حاملى البطاقات بسعر 125 قرشا للرغيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جارٍ دراسة طرح الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية وغير المستفيدين من منظومة الدعم بسعر التكلفة، وهو 125 قرشا للرغيف، وذلك في إطار الحرص على توفير الخبز لكل الفئات، مع استمرار صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات بسعر 20 قرشا للرغيف، لافتا إلى أنه تم صرف ما يقرب من 291 مليون رغيف خبز مدعم لأصحاب البطاقات التموينية في أول يوم لتطبيق بيع الرغيف بسعر 20 قرشا أمس مع انتظام عمل المخابز على مستوى كافة محافظات الجمهورية في إنتاج الخبز وصرفه لأصحاب البطاقات التموينية.

وأضاف الوزير، أن حصة الفرد من الخبز المدعم على بطاقة التموين ثابتة وهى 5 أرغفة يوميا بما يعادل 150 رغيف شهريا، حيث يستفيد من منظومة الخبز المدعم ما يقرب من 71 مليون مواطن، لافتا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم أيضا بتوفير السلع الأساسية وطرحها لأصحاب البطاقات بأسعار مخفضة وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن شهريا على البطاقة، كذلك طرح كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.