شكرا لقرائتكم خبر عن العليا للحج والعمرة: انتظام أعمال تفويج حجاج السياحة وتكاتف لإنجاح الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ناصر ترك، أن أعمال تفويج حجاج السياحة إلى المملكة العربية السعودية تسير بصورة منتظمة، مشيرا إلى أنه تم البدء برحلات الحج البري.

وقال ترك - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن أخر موعد لوصول حجاج السياحة إلى المدينة المنورة سيكون يوم 4 ذي الحجة ويوافق 11 يونيو الجاري، فيما سيكون أخر موعد لوصول الحجاج إلى جدة يوم 13 يونيو".

وأشار إلى أنه تم ترتيب كافة الأمور التي تخص الحجاج المصريين مع الجانب السعودي، لافتا إلى وجود تعاون كبير بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة، موجها الشكر إلى اللجنة الفنية للحج السياحي في دعم الغرفة، وقال "هناك تناغم كبير بين الجميع من أجل توفير كافة سبل الراحة للحجاج، كما أن جميع شركات السياحة تضامنت في 104 مجموعات من أجل إنجاح موسم الحج هذا العام".

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت انطلاق أولى رحلات الحج السياحي البري المتوجهة من مصر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، مشيرة إلى أن أعضاء البعثة المصرية للجان وزارة السياحة والآثار المتواجدة بكل من ميناء نويبع المصري وميناء العقبة الأردني ومنفذ حالة عمار البري بالحدود الأردنية السعودية، يقومون باستقبال حجاج هذه الرحلات فور وصولهم، وذلك وسط استعدادات مكثفة لضمان سهولة وسلامة سفر الحجاج.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، أن لجان الوزارة قامت بالتنسيق مع السلطات المختصة بكل من مصر والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، باستقبال الحجاج والاطمئنان عليهم والتأكد من تلقيهم الخدمة من شركة السياحة وفق الضوابط الموضوعة من قبل الوزارة.

وأكدت أن هناك لجانا للوزارة تم دفعها في جميع نقاط مسار رحلة الحجاج بكافة الموانئ البحرية والبرية بكل من مصر والأردن والسعودية، لافتة إلى قيام هذه اللجان بمتابعة الرحلات بشكل مستمر وتتدخل فورا لحل أية مشاكل قد تواجه الحجاج، وتقوم برفع تقارير دورية على مدار الساعة عن أحوال الحجاج لضمان راحتهم وسلامتهم.

وأشارت سامية سامي إلى حرص الوزارة في ضوء توجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، على تقديم كافة التسهيلات للحجاج وتوفير كافة سبل الراحة لهم وضمان تقديم خدمات متميزة لهم طوال فترة الحج، بجانب ضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير الموضوعة لضمان سلامة الحجاج.