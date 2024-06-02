شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الصف الأول الثانوى بالرقم القومى.. رابط النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة، عن كيفية الاستعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد إعلانها مساء أمس السبت إلكترونيًا.

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتائج طلاب الصف الأول الثانوي بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، إلكترونيًا، عبر موقعها الرسمي، للاستعلام عنها بالرقم القومي ورقم الجلوس.

للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي بالجيزة اضغط هنا..

واختتمت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، والشهادة الإعدادية، يوم الخميس الماضي الموافق 23 مايو 2024، وذلك وفق المواعيد التى حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعقد الامتحانات.

وانتهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب بجميع المراحل، إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، وفي كشوف واضحة داخل المدارس؛ للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

ويمكن للطلاب الراغبين في التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، اتباع الخطوات والإجراءات التالية:

-يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من درجاتها وسداد الرسوم المقررة.

-يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

-بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التى أبداها الطالب أو ولى أمره يتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.

-فى حالة أحقية الطالب فى التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.