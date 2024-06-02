شكرا لقرائتكم خبر عن رابط وخطوات التقديم بمرحلة رياض الأطفال لعام 2025 بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل عدد من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة عن خطوات وإجراءات التقدم لمرحلة رياض الأطفال، وذلك بالتزامن مع فتح باب التقديم لرياض أطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2024/2025.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فتح باب التقدم إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، حتى يوم الأحد 30 يونيو 2024.

ويمكن للراغبين في التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة، اتباع الخطوات التالية:

1-زيارة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا…

2-اختيار أيقونة "رياض الأطفال".

3-ملئ البيانات المطلوبة وتشمل:

-اسم الطفل كامل.

-الرقم القومي للطفل.

-تاريخ الميلاد.

-العنوان.

-رقم الموبايل.

-رقم الهاتف.

-تحديد النوع.

-تحدي القطاع.

-تحديد الإدارة.

-اختيار الرغبة الأولى.

-اختيار الرغبة الثانية.

-اختيار الرغبة الثالثة.

-اختيار الرغبة الرابعة.

ونبهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على أن التسجيل يتم من خلال ولى الأمر وبشهادة الرقم القومي للطفل 14 رقمًا.

وأكدت ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل من واقع شهادة ميلاد إلكترونية بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلى فى أول أكتوبر 2024 إلكترونيًا.

ونبهت على الالتزام بتقسيم القطاعات طبقًا للمربع السكنى والمعتمد من المحافظ، مشيرة إلى أن الرقم القومى لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله.

وأوضحت أن الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال خمس سنوات حتى 29 يوما 11 شهر 5 سنوات، فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومى الذى تم تسجيله.