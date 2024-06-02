شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفئات المستحقة لصرف 10 كيلو دقيق شهريا من وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير العديد من السلع الأساسية للمستفيدين من منظومة الدعم، كما توفر الخبز المدعم لما يقرب من 71 مليون مواطن على البطاقات، إضافة إلى إتاحة صرف 10 كيلو دقيق مدعم شهريا بسعر 30 جنيها للفرد المقيد على البطاقة، وذلك كبديل عن الخبز المدعم لمن يريد الحصول على الدقيق، خاصة في المناطق التي يتواجد فيها مستودعات دقيق في القرى وبعض المناطق بمحافظات الوجه القبلي والبحري، حيث تصرف الوزارة كمية من الدقيق المدعم شهريا للفرد، وذلك للأسر التي ترغب في الحصول على الدقيق بدلا من حصة الخبز المدعم المقررة لهم.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية أيضا الدقيق لما يقرب من 30 ألف مخبز على مستوى محافظات الجمهورية لإنتاج الخبز المدعم، حيث تبلغ حصة الفرد المقيد على بطاقة التموين من الخبز المدعم 5 أرغفة يوميا بما يعادل 150 رغيفا شهريا بسعر الرغيف 20 قرشا، وبسعر إجمالي 30 جنيها لعدد الـ 150 رغيفا، وهو نفس ثمن حصة المواطن من الدقيق المدعم وهو 10 كيلو شهريا في حال رغبة الفرد في الحصول على الدقيق بدلا من الخبز.