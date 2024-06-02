صرف 3 أيام خبز.. بيان جديد من محافظة القاهرة بعد تطبيق زيادة العيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، انتظام عمليات صرف الخبز المدعم للمواطنين بكل مخابز القاهرة بعد القرارات الوزارية الجديدة.

ووجه محافظ القاهرة، مديرية التموين بالقاهرة بتكثيف حملات المرور الدوري على المخابز وبقالي التموين ومستودعات الدقيق التي تقوم بصرف الدقيق للمخابز وللمواطنين على بطاقة الدعم.

كما وجه محافظ القاهرة، مدير مديرية التموين بقيام كل الأجهزة الرقابية بالمديرية بمتابعة عمليات صرف الخبز ميدانيًا وحل أي مشاكل قد تواجه المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أي شكاوى من المواطنين بشأن انتظام صرف الخبز وأن العمل في جميع كافة المخابز يسير كالمعتاد في صرف حصة المواطن سواء ليوم أو ثلاثة أيام دون أي تغيير في حصة المواطن على البطاقة التموينية بالأسعار والأوزان المقررة.

وأكد محافظ القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقي بلاغات المواطنين بشأن أي مخالفات على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496 لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.