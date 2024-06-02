قرار جديد بشأن دعوى إلغاء قرار زيادة سعر رغيف الخبز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 9 يونيو المقبل، لنظر الشق المستعجل في الدعوى المقامة من المحامي عمرو عبد السلام وعدد من المحامين للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الوزراء فيما تضمنه من إلغاء جزئي للدعم على رغيف العيش بعد تخفيض وزنه إلى ٩٠ جراما من ١٢٠ جراما.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٩٤٦٧ لسنة ٧٨ ق، كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته، وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته، وزير المالية بصفته.

طالبت الدعوى بإصدار حكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 30/5/2024 فيما تضمنه من تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرام إلى 20 قرشًا.

وطالب مقيمو الدعوى بإلغاء كافة الآثار المترتبة على القرار أخصها إعادة تسعير رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرام بسعر 5 قروش، وبذات المواصفات المقررة مع الاستمرار في تقديم ذات الحصص المقررة 5 أرغفة للفرد المدرج تموينيًا بوزن 90 جرامًا للرغيف.