النقض تؤجل طعن المتهمين بقتل "شهيدة الشرف" لـ 3 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أجلت محكمة النقض طعن المتهمين بقتل إيمان عادل المعروفة إعلاميا بـ"شهيدة الشرف" على الحكم الصادر بإعدامهم من محكمة الجنايات لجلسة 3 نوفمبر المقبل.

وقضت محكمة جنايات المنصورة في 22 يونيو، حضوريًا بإعدام صاحب محل ملابس وعامل، لاتهامهما بقتل زوجة الأول، ومحاولة النيل من شرفها.



وقررت المحكمة إعدام المتهمين "أحمد. ر" 33 عامًا، عجلاتي، و"حسين. م" 22 عامًا، صاحب محل ملابس، لقيام المتهم الأول بقتل المجني عليها إيمان عادل، عمدًا - بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فمها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواه.

وجاء بأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى، بأنه في ذات الزمان والمكان شرع المتهم في مواقعة المجني عليها كرهًا عنها.

وأكد أن المتهم الثاني زوج المجني عليها اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بالشروع في مواقعة المجني عليها، کرهًا عنها لاختلاق واقعة تخدش شرفها بهدف تطليقها.