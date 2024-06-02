213 قرار علاج على نفقة الدولة و27 زراعة نخاع.. جهود اللجنة الطبية والاستغاثات خلال مايو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، على مدار شهر مايو عام 2024 الجاري، عبر تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.

ولفت الدكتور حسام المصري، خلال التقرير، إلى أن جهود اللجنة الطبية العليا خلال شهر مايو الماضي، شملت الاستجابة لعدد 1028 حالة تم رصدها عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة.

وأضاف المستشار الطبي أن تفاعُل اللجنة مع تلك الحالات تضمَّن إصدار 213 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من جانب رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن توفير الإجراءات الطبية لعدد 116 حالة للعلاج بالجاما نايف والسايبر نايف، إلى جانب إصدار 27 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافُق النصفي.

وأضاف رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أنه خلال شهر مايو، تم إصدار 38 قرارًا، من رئيس مجلس الوزراء، خاصًا بالحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الأدوية لعدد 102 استغاثة تم رصدها والتعامل معها، بالإضافة إلى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ32 حالة.

واستعرض التقرير جهود اللجنة بشأن القوافل الطبية بالمحافظات، خلال الشهر الماضي، حيث أوضح الدكتور حسام المصري، أنه تم إجراء الكشف على 3765 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة بمحافظة مطروح، وتقديم 535 نظارة طبية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء.