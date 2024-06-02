أخبار مصر

عيد الأضحى.. موعد أطول إجازة متصلة للموظفين في شهر يونيو 2024

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يستعد الموظفون للحصول على أطول إجازة متصلة خلال شهر يونيو الحالي، حيث تبلغ 9 أيام راحة كاملة.

ووفقًا لجدول العطلات الرسمية لعام 2024، فإن أطول إجازة متصلة سيحصل عليها الموظفون ستكون خلال شهر يونيو الحالي، وتفاصيلها كالتالي:

1- الجمعة 14 يونيو (عطلة أسبوعية).

2- السبت 15 يونيو (وقفة عيد الأضحى حسب الحسابات الفلكية).

3- الأحد 16 يونيو (أول أيام عيد الأضحى).

4- الاثنين 17 يونيو (ثاني أيام عيد الأضحى).

5- الثلاثاء 18 يونيو (ثالث أيام عيد الأضحى).

6- الأربعاء 19 يونيو (رابع أيام عيد الأضحى).

7- الخميس 20 يونيو (من المتوقع أن يكون إجازة ضمن إجازة عيد الأضحى).

8- الجمعة 21 يونيو (عطلة أسبوعية).

9- السبت 22 يونيو (عطلة أسبوعية).

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا