عيد الأضحى.. موعد أطول إجازة متصلة للموظفين في شهر يونيو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يستعد الموظفون للحصول على أطول إجازة متصلة خلال شهر يونيو الحالي، حيث تبلغ 9 أيام راحة كاملة.

ووفقًا لجدول العطلات الرسمية لعام 2024، فإن أطول إجازة متصلة سيحصل عليها الموظفون ستكون خلال شهر يونيو الحالي، وتفاصيلها كالتالي:

1- الجمعة 14 يونيو (عطلة أسبوعية).

2- السبت 15 يونيو (وقفة عيد الأضحى حسب الحسابات الفلكية).

3- الأحد 16 يونيو (أول أيام عيد الأضحى).

4- الاثنين 17 يونيو (ثاني أيام عيد الأضحى).

5- الثلاثاء 18 يونيو (ثالث أيام عيد الأضحى).

6- الأربعاء 19 يونيو (رابع أيام عيد الأضحى).

7- الخميس 20 يونيو (من المتوقع أن يكون إجازة ضمن إجازة عيد الأضحى).

8- الجمعة 21 يونيو (عطلة أسبوعية).

9- السبت 22 يونيو (عطلة أسبوعية).