أشد فتكًا وتؤدي للوفاة.. لماذا حذرت الصحة من "سمكة القراض"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

حذرت وزارة الصحة والسكان، من تناول أو صيد سمكة "القراض السامة"، والتي جرى تداولها في الأسواق خلال الفترة الماضية، موضحة أنها "من أشد أنواع الأسماك فتكًا وتؤدي للوفاة".

ووجه قطاع الطب الوقائي بالوزارة، كافة مديريات الشؤون الصحية بتحذير المواطنين من تلك تناول هذا النوع من الأسماك، وكذلك الحملات على أماكن بيع الأسماك الطازجة للتأكد من عدم وجود سمك "القراض"، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي محل أو سوق يعرضها للبيع.

ويطلق على هذه السمكة عدة أسماء منها سمك النفيخة، وسمكة القراض أو الأرنب، وسبب تسميتها بسمكة الأرنب لأنها تشبه شكل الأرنب في مقدمة أسنانه، وايضا طريقة سلخه مثل الأرنب.

يأتي ذلك نتيجة ورود بلاغات للوزارة بشأن حالات اشتباه في تسمم غذائي ناتج عن تناول بعض المواطنين لهذه الأسماك، حسبما أوضح قطاع الطب الوقائي في خطابه للمديريات.

وينشر الخليج 365 أبرز المعلومات عن تلك السمكة:

- تعرف هذه الأسماك بسمكة القراض أو النفيخة أو سمكة الأرنب، وتؤدي إلى الوفاة

- تتميز بجلدها الرمادي، وتعرف بأنها السمكة الأشد فتكًا في العالم

- سميت بالقراض بسبب أسنانها الحادة المدببة، وتعرف بإسم الأرنب أو النفيخة لأنها تنفخ حينما تشعر بالخوف

- تحتوي سمكة القراض على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والكبد واللحم والنخاع

- السم الموجود في السمكة هو سم "تيترودوتوكسي" وليس له مصل للشفاء حتى الآن

- تتواجد سمكة القراض في البحر الأحمر والمحيطات ووصلت إلى مياه البحر المتوسط عبر قناة السويس

- تعيش سمكة القراض في قاع البحر، وتتغذى على فضلات الأسماك وأنواع من الطحالب السامة

- عند تناول سمكة القراض تبدأ أعراض التسمم بالظهور خلال 20 دقيقة إلى ساعة وقد تتأخر ظهور الأعراض إلى يومين

- قد يسبب سمها في الوفاة في خلال 6 إلى 8 ساعات

- تشمل أعراض التسمم: آلام في البطن، غثيان وقيء وإسهال، ضعف وشلل العضلات، انخفاض ضغط الدم، انخفاض معدل ضربات القلب، تنميل الجسم، ضيق في التنفس، وقد تصل إلى الشلل أو الغيبوبة

- نص قرار الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رقم 297 لسنة 1991، على حظر صيد وحِيازة وتَداول وبيع أسماك القراض في منطقتي خليج السويس والبحر الأحمر.