شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا بالقاهرة: الإرادة السياسية وموارد مصر تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الفرنسى بالقاهرة إريك شوفاليه، إن فرنسا ممثلة فى وكالة التنمية الفرنسية ملتزمة بالتعاون مع شركائها الأوروبين من الاتحاد الأوروبى وألمانيا وبنك الاستثمار الأوروبى، للعمل مع مصر بشكل وثيق نحو التحول إلى الطاقة النظيفة والخضراء.



وأكد شوفاليه، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، على هامش افتتاح محطة طاقة توليد الرياح بخليج السويس، أن المصريين محظوظون جدًا بوجود الشمس، والرياح، والأرض، وكل الموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة بالإضافة إلى الإرادة السياسية الموجودة على أعلى المستويات، والتى تجعلنا متفائلين فيما يتعلق بتوفير الطاقة النظيفة لشعب مصر، وأيضا جعل مصر مركزا رئيسيًا، ومركزا إقليميا للطاقة الخضراء.



وأشار سفير فرنسا بالقاهرة، إلى أن محاولة مصر لأن تكون مركزًا للطاقة النظيفة، يجعلها تنير الطريق، ويمكن أن تكون قدوة، لغيرها من دول العالم، مضيفًا: لذلك نحن سعداء فى فرنسا وأوروبا بالمساهمة فى التطور الذى تقوم به مصر، ويساهم فى تحسين حياة الشعب المصرى.

وأوضح شوفاليه، أن افتتاح هذا المشروع الرائد للطاقة المتجددة يمثل علامة فارقة هامة فى شراكتنا الطويلة الأمد بين مصر وأوروبا، مؤكدًا أن فرنسا ملتزمة بقوة بلعب دور نشط فى دعم طموحات مصر المتجددة.

وأكد سفير فرنسا بالقاهرة، أن افتتاح محطة طاقة الرياح بقدرة 252 ميجاوات فى خليج السويس فى مصر، يعكس التعاون المكثف والمهم بين شركاء التنمية الأوروبيين ومصر فى قطاع الطاقة النظيفة.