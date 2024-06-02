شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية للنواب: مصر ضمن 5 دول فى العالم تستهدف تحقيق فائض أولى 3.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي 3.5% وهو ما تسعى له 5 دول علي مستوى العالم.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية لمناقشة تقرير لجنة الخطة حول مشروع الموازنة العام للدولة للعام 24/25.

وأضاف معيط، النواب الذين تحدثوا علي الدين والعجز الكلي لابد أن ينظروا إلي ما تستهدفه مصر من فائض أولي، مضيفا: "نستهدف تحقيق فائض أولي 3.5 %، وهو ما تسعى إليه 5 دول في العالم كله، مشيرا إلي أن هناك أزمة تتعلق بتكلفة التمويل سواء من داخل مصر أو خارجها بسبب أسعار الفائدة وبالتالي هذا هو الذي يؤثر في العجز الكلي.

وأشار إلي أن مصر في 2016 كان العجز الكلي يصل لـ12% لكن نحن نتحدث الآن عن تحقيق فائض أولي 3.5، وأن الدين سوف يتراجع بنسبة تصل لـ تحت 90%، مضيفا:" مؤشراتنا المالية برغم كل الصدمات تسير بخطة لكن كما قلت أن هناك أزمة في التمويل هو ما يؤثر في العجز الكلي".