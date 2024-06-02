شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى 6 محافظات بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت عدة محافظات نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024- 2023، وينشر الخليج 365 تباعا نتائج الشهادة الإعدادية.. وفيما يلى نتائج الشهادة الإعدادية فى 6 محافظات هى: القاهرة، والجيزة، وكفر الشيخ، والدقهلية، والسويس، والوادى الجديد.
- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة اضغط هنا..
- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة اضغط هنا...
- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية اضغط هنا..
- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادى الجديد اضغط هنا..
- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة شمال سيناء اضغط هنا..
- لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ اضغط هنا..
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