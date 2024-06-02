شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 1.1 مليار جنيه استثمارات لتطوير منظومة المخلفات بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن التسليم النهائي للمدفن الصحي الآمن بمنطقة شبرامنت لمحافظة الجيزة اليوم الاحد الموافق 2/6/2024، بتكلفة إجمالية تصل إلي نحو 35 مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات، جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة.

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية بالإسراع في تنفيذ منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بكل محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، وتطبيق مشروعاتها بأعلى جودة تماشيا مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيقا للأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة في إطار رؤية مصر 2030.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن اللجنة التي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، سلمت بصورة نهائية المدفن الصحي الي محافظة الجيزة بما يضمن تنفيذ بنود الاعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات .

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن مشروع المدفن الصحي للمخلفات بمنطقة شبرامنت هو مشروع متكامل يتضمن إنشاء عدة خلايا للدفن الصحي الامن للمخلفات، مشيرا الي انه تم انشاء المدفن الصحي الذي تم تسليمه اليوم علي مساحة 10 فدان وهو عبارة عن إنشاء خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن ، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية واعمدة انارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات، اضافة الي وجود شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأشار وزير التنمية المحلية الي الأهمية القصوي لإنشاء المدفن الصحي الآمن بمنطقة شبرامنت حيث يساهم في الاصحاح البيئي والحد من انبعاثات ملوثات الهواء وتحقيق اعلي استفادة من المخلفات في محافظة الجيزة، فضلا انه يعد استكمالا لخطة تحقيق الادارة المتكاملة والمستدامة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة للتي تهدف لتحقيق التكامل لمراحل المنظومة المختلفة من الجمع والنقل والتدوير مما يعد نقلة حضارية كبيرة للمحافظة وسيكون لها مردود بيئي وايجابي علي المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وقال اللواء هشام آمنة، إن الوزارة تعمل جاهدة وبصورة مستمرة علي تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في الاسراع بتنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمختلف المحافظات، بما يساهم في تحسين مستوي النظافة والحصول علي رضا المواطن، مؤكدا ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا وتمضي قدما وبخطوات متسارعةنحو تطوير منظومة تدوير المخلفات الصلبة حيث تم تخصيص اعتمادات مالية كبيرة خلال السنوات الأخيرة لإنشاء مشروعات البنية التحتية علي أرض جميع المحافظات،والتأكد من دخولها الخدمة حتي يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوي نظافة الشوارع في أسرع وقت ممكن.

واوضح وزير التنمية المحلية ان محافظة الجيزة تحظي باهتمام كبير من الحكومة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة حيث يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة للمحافظة مليار و12 مليون جنيه، بما يساهم بشكل كبير من التخلص السليم والآمن بيئيا من مشكلة المخلفات بالمحافظة، مشيرا الي انه تم خلال ذلك تنفيذ مشروعات بالجيزة، ضمن عقد تنفيذ المرحلة الثانية والمتضمنة محطة وسيطة متحركة بمنطقة البدرشين بتكلفة 14 مليون جنيه، كما تم رفع تراكمات تاريخية بمنطقة كعابيش لكمية 365 الف طن والتي بلغت تكلفتها حوالي 62 مليون جنيه ، مشيرا الي انه جاري تنفيذ مشروع خلية دفن عملاقة علي مساحة 70 فدان بجوار الخلية القديمة بتكلفة 280 مليون جنية، بالاضافة الي انشاء مصنع معالجة وتدوير المخلفات بمنطقة شبرامنت علي مساحة 18 فدان بإجمالي تكلفة 495 مليون جني، لافتا الي انه مدرج ايضا تنفيذ مدفنين صحيين امنين في منطقتي العياط واطفيح بالمحافظة بإجمالي تكلفة 126 مليون جنيه.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية تمثل أحد أهم الملفات التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا، كما أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لكافة مستجدات تنفيذ المنظومة والمشروعات المستهدفة بها في مجال البنية التحتية، مشيراً إلى حرص الدولة على إحداث تغير حقيقى يشعر به المواطن في مستوي النظافة في محافظات الجمهورية خاصة في ظل مشروعات البنية الأساسية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة ضمن برامج المنظومة المختلفة من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة وثابتة وشراء معدات ورفع وإزالة ملايين الأطنان من التراكمات التاريخية للمخلفات وذلك ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات والتدخل للتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة بما ساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

وثمن اللواء هشام آمنة جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة في محافظة الجيزة وباقي محافظات الجمهورية، مشيرا الي أن المشوار الذي تم بدأ فى بناء المنظومة وتنفيذها مستمر وبنجاح ليس فقط فى استكمال البنية التحتية وتوفير فرص عمل، فضلا عن الجزء الأهم وهو إشراك القطاع الخاص فى بناء تلك المنظومة.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة التزام مسئولي استقبال المخلفات بالمدفن الصحي بمنطقة شبرامنت بالإجراءات الخاصة بالتعامل الآمن لدفن المخلفات، وادارة المدفن بطريقة آمنة والتأكد من توافر الاشتراطات البيئية في الدفن حتي يكون دفن آمن، وان يتم التخلص الآمن من نواتج الدفن في الاماكن المخصصة لها.