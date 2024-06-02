شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية عن مشروع الموازنة: نستهدف تحقيق فائض أولى بـ591 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه فى 30 يونيو 2016 بلغت إيرادات الدولة المصرية 491 مليار جنيه، 75% منها إيرادات ضريبية، وبلغت المصروفات 818 مليار جنيه، ومن ثم كان هناك عجز بلغ 3.5%، وهذا يعني أن الإيرادات لم تكن كافية لسداد المرتبات والمعاشات وفاتورة الدعم، وبلغ العجز الكلى 12.5%.

وأضاف وزير المالية، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن مشروع الموازنة للعام المالى 2024/2025 بلغت الإيرادات 2.6 تريليون جنيه، بها إيرادات ضريبية وغير ضريبية، وبلغ حجم المصروفات 3.9 تريليون جنيه، ونستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5% من الناتج المحلي المقدر للعام المالى المقبل.

وتابع: "نستهدف أيضا خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول 2027"، مضيفا: "وفيما يخص الهيئات الاقتصادية نعمل على هذا الملف وهناك اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء، لزيادة فاعلية الهيئات أو دمج بعضها، أو عودة بعضها للموازنة العامة، أو إلغاء تلك التى لا تقوم بالدور المستهدف منها".