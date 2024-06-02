شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 521 من بينهم 131 طفلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل بارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 521 من بينهم 131 طفلا.

ويتعرض السكان المدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تُشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك تلك المحظورة دوليًا، مثل القنابل العنقودية والفسفورية البيضاء؛ مما أسفر عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم.