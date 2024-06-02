شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة.. اعرف نتيجتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية وذلك بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الخميس الماضى، بنسبة نجاح 84.7% ، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 190260 طالبا وطالبة، حضر منهم 185545 طالبا وطالبة ونجح 157336 طالبا وطالبة.

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كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 93.8 %، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 91%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 97.6 %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74%، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 62.3 %.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، أن إدارة القاهرة الجديدة التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 97.35 %، تليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح بلغت 97.29 % وحصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 96%.