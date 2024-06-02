شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: المواطن يتحمل 15% من تكلفة رغيف الخبز المدعم بعد الزيادة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تستورد من 5.5 إلى 6 مليون طن قمح لتلبية الاحتياجات، والحكومة تأخذ أردب القمح من الفلاح بـ2000 جنيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025، ردا على النائب أحمد بلال البرلسي، الذي قال في كلمته: في الموازنة سعر رغيف الخبز المدعم 5 قروش والحكومة أعلنت زيادة سعر رغيف العيش المدعم 20 قرشا، فعلى أي أساس سيتم الاحتساب 5 قروش أم 20 قرشا، وأن 20% في الموازنة فرق نقاط خبز، لا يصلها دعم حقيقي، الـ20% بما يوازي 20 مليار جنيه.

وعقب وزير المالية، قائلا: "نأخذ الوضع الموجود اليوم، أخذ أردب القمح من الفلاح بـ 2000 جنيه والطن حوالي 13 ألف و343 جنيها، أي حوالي 50.5 مليار جنيه إجمالي تكلفة ما تأخذه الحكومة من قمح من الفلاحين، بينما نستورد من 5.5 إلى 6 مليون طن قمح من الخارج، والسعر يتغير حسب السوق، زمان كان أقصاها 240 دولار للطن، ومع الموجة التضخمية حاليا تجاوز 500 دولار للطن، النهاردة 6 مليون طن نستوردها نضربها في سعر الصرف 48 جنيها يبقى بنتكلم في 80 مليار جنيه أو أكثر، بالتالي بنتكلم في أكثر من 130 مليار جنيه تتحملها الحكومة خلال العام المالي لتوفير القمح سواء من الفلاح أو المستورد".

وتابع الوزير: مصر تنتج حوالي 100 مليار رغيف مدعم سنوياً وتبيعه بـ 5 قروش، الرغيف يتكلف 125 قرشا، يعنى المواطن يدفع 4% من التكلفة والخزانة العامة 96%، لما زودنا لـ20 قرشا يبقى المواطن يدفع 15% من التكلفة فقط والخزانة العامة تدفع 85% من التكلفة.

وأشار إلى أن الحكومة كانت تتجه أن يكون سعر أردب القمح من الفلاح في حدود 1400 جنيه ولكن مجلس الوزراء استجاب لطلب أن يكون سعر الأردب من الفلاح مجزي أكثر لتشجيعه ليصبح بـ2000 جنيه، ولم يكن ذلك موجود في الموازنة.