شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد.. استمرار الموجة شديدة الحرارة بكل الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الانحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع غدا أن يشهد نشاط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الاثنين: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29.