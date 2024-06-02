شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس بعثة الحج الرسمية، اليوم الأحد بدء عمليات تفويج حجاج بعثة القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

وأوضح رئيس بعثة الحج الرسمية - في تصريح خاص لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة أحمد عبدالله - أنه تم اليوم تفويج الفوج الأول من الحجاج والذي وصل إلى المدينة المنورة يوم الأربعاء الماضي بعد أن قضى خمسة أيام بجوار الرسول الكريم فيما سيتم تفويج باقي الحجاج تباعا خلال الأيام المقبلة.

وحرص موفد الوكالة على رصد ومتابعة منظومة تفويج حجاج القرعة والتي بدأت من خلال قيام مسئولي غرفة عمليات البعثة بالمدينة المنورة بإعداد كشوف الحجاج، وتوزيعها على الحافلات الحديثة التي تم التعاقد عليها؛ لضمان راحة الحجيج ، ثم القيام بإعلانها للحجاج بفنادق إقامتهم قبل عملية التفويج ب48 ساعة حتى يعلم كل حاج رقم الحافلة الخاصة به.

كما قام مسئولو منظومة الحقائب بغرفة عمليات بعثة القرعة بالمدينة المنورة بالتنبيه على الحجاج بإعداد حقائبهم الليلة الماضية، والمرور على الغرف عقب صلاة الفجر لتسلم الحقائب والتأكد من شحنها جميعا الى فنادق الحجاج بـ مكة المكرمة.

والتقى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط بعدد من حجاج بعثة القرعة داخل حافلات التفويج، قبل تحركهم إلى مكة المكرمة، في مشهد اختلطت فيه دموع وداع أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفرحة بدء مناسك الحج من خلال التوجه إلى البيت العتيق لأداء شعائر العمرة، استعدادا لتكملة المناسك والصعود إلى صعيد عرفات الله لآداء الركن الأعظم من الحج.

ومن جانبها..قالت الحاجة نبيلة محمد من محافظة كفرالشيخ وهي تطلق (الزغاريد) إنها سمعت كثيرا عن جودة الخدمات المقدمة ببعثة القرعة، لكنها لم تتخيل أن تكون بتلك الجودة.. مشيرة إلى أن جميع مسئولي البعثة يتسابقون لخدمة الحجاج وضمان راحتهم على مدى الـ24 ساعة.

وبدوره ..قال الحاج ريان مسعد من محافظة المنيا باكيا:" الحمدلله الذي كرمني وأنعم عليا بنعمة حج بيته الحرام، قبل أن ألاقي وجه رب كريم .. أنا أبلغ من العمر حاليا 72 عاما، وصحتي ليست على ما يرام، وكنت أخشى عدم القدرة على الذهاب للمسجد النبوي الشريف بسبب بعد فندق اقامتي، لكنني عندما وصلت للمدينة المنورة، اكتشفت قرب فنادق بعثة القرعة من الحرم النبوي، ما مكنني والحمدلله من آداء الصلوات الخمس فيه والاستمتاع بالقرب من رسولنا الكريم".

وقالت الحاجة بدور هندام من محافظة كفر الشيخ :"أنا أول مرة أسافر خارج مصر، وكنت أخشى التعامل بالخارج، خاصةً وأنني بمفردي ولكنني مع بعثة حج القرعة، اكتشفت أنني لست وحدي، فجميع مسئولي البعثة من أصغرهم لأكبرهم يتعاملون معنا كأمهاتهم وشقيقاتهم، ولا يدخرون جهدا في خدمتنا والعمل على راحتنا طوال أيام إقامتنا في المدينة المنورة".

وبدوره.. قال الحاج أبوالمعارف محمد من محافظة المنيا:"لم أكن أتصور المعاملة والخدمة المتميزة التي يحظى بها حجاج بعثة القرعة حتى كتبها المولى عزوجل لي، ابتداء من الاستقبال الرائع بمطار القاهرة قبل السفر، ووجود واعظ لشرح مناسك الحج لنا بالمطار قبل السفر، مرورا بانهاء إجراءات الوصول بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة في وقت قياسي، والفنادق الرائعة المواجهة للمسجد النبوي الشريف والتي جعلت الحجاج يؤدون الصلوات الخمس في المسجد النبوي الشريف، وزيارة الروضة الشريفة عبر مجموعات بتنظيم من البعثة دون أدنى مشقة، وانتهاء بالتفويج المنظم الى مكة المكرمة بواسطة حافلات سياحية فاخرة".

ومن جانبها.. أشادت الحاجة حنان أبوالمجد من محافظة المنيا بجهود أعضاء بعثة القرعة بشكل عام، وبالشرطة النسائية وطبيبات قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بوجه خاص واللاتي لم يدخرن جهدا في خدمة الحجاج من السيدات، سواء خلال زيارة الروضة الشريفة، أو تقديم مختلف الخدمات الطبية للحاجات.

جدير بالذكر أن بعثة القرعة نجحت هذا العام في التعاقد مع شركة من أكبر شركات النقل بالمملكة العربية السعودية؛ لتوفير حافلات حديثة مكيفة، ومجهزة على أعلى مستوى، ومزودة بدورات مياه، وكذلك جهاز تحديد المواقع الجغرافية "جى بى إس"؛ لنقل الحجاج فيما بين المدينة المنورة ومكة المكرمة والعكس بالإضافة الى الاتفاق مع شركة لشحن حقائب الحجاج من مقار تسكينهم للمطارات، سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة تيسيرا على الحجاج.