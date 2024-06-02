شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد توفر خدمة حمل الحقائب وصناديق أمانات بالمحطات لراحة الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد عن تشغيل خدمة جديدة لراحة جمهور الركاب وذلك من خلال خدمة للمسافرين وهى كالأتى:

1 – خدمة حمل الحقائب من خلال عمالة مدربة وبعد اجتيازهم للاستعلامات الأمنية وارتداء أفرادها لزى موحد كما تم تحديد مصاريف الحصول على الخدمة وذلك تسهيلا على جمهور الركاب.



2 – خدمة حفظ الحقائب والأمتعة للركاب من خلال دولاب مجهز لحفظ الأمانات من خلال موظفين مدربين وذلك مقابل مادى يحدد بالساعة وتقدم هذه الخدمة للمسافرين والقائمين بجولات سياحية حتى لا تسبب لهم الأمتعة والحقائب أى عائق.



3 – خدمة الليموزين وتوصيل الحقائب: خدمة توصيل من الباب للباب وذلك للأفراد والحقائب لأماكن خارج الهيئة تسهيلا عليهم عن طريق التواصل مع الارقام الاتيه:

الخط الساخن

- 01070030058

- 01200009540

- 01070030057



وللاستعلام والشكاوي :01080801018 - 0108081019



وتم تطبيق تلك الخدمات بالمحطات الأتية كمرحلة أولي وهي: القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – سيدي جابر – الأقصر – أسوان وسيتم التوسع في تطبيقها بالمحطات الأخري.

وأهابت الهيئة بالركاب بعدم التعامل إلا من خلال الشركة وأفرادها المخول لهم التعامل مع جمهور الركاب، وذلك حفاظاً من الهيئة على أمتعة وممتلكات الركاب وسعياً من الهيئة دائما على خدمة وراحة جمهور الركاب.



خدمة حمل الحقائب أسوان



خدمة حمل الحقائب بالاسكندرية



خدمة حمل الحقائب بالاقصر



خدمة حمل الحقائب من خلال عمالة مدربة (2)