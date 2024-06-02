شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا.. بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا، بعد اعتمادها من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 75.27%، وتم اعتماد النتيجة بحضور حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد أحمد على رئيس لجنة النظام والمراقبة ومحمد مختار فولى وكيل اللجنة.

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وأعرب محافظ المنيا، عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين والناجحين فى الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام النجاح والتفوق، ومواصلة مسيرة النجاح فى المراحل التعليمية التالية كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة.

وأكد المحافظ على أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة موجهًا باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موضحًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين بما يحقق خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، قال حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس بلغ 105237طالبًا، حضر منهم 101382 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 77059طالبًا، بنسبة نجاح 75.27%.