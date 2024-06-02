شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 64543 طن بضائع منها 19628 قمحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن .. بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40961 طنا تشمل: 826 طن ملح معبأ و3780 طن مولاس 600 طن بودرة جبس و4200 طن علف بنجر و 450 طن أسمنت معبأ و12547 طن كلينكر و18558 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64543 طن تشمل: 19628 طن قمح و17500 طن ذرة و9228 طن حديد و659 طن خشب زان و17048 طن خردة و480 طن ابلاكاش .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1907 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 112 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1234 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 18888 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 187114 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1180 طن قمح متجه إلى صوامع كوم ابو راضي ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4946 حركة .

