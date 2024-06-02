شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بتكثيف حملات المرور الدورى على المخابز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انتظام عمليات صرف الخبز المدعم للمواطنين بكافة مخابز القاهرة بعد القرارات الوزارية الجديدة، موجهًا مديرية التموين بالقاهرة بتكثيف حملات المرور الدورى علي المخابز وبقالى التموين ومستودعات الدقيق التي تقوم بصرف الدقيق للمخابز وللمواطنين علي بطاقة الدعم.

ووجه محافظ القاهرة مدير مديرية التموين بقيام كل الأجهزة الرقابية بالمديرية بمتابعه عمليات صرف الخبز ميدانيًا وحل أى مشاكل قد تواجه المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أى شكاوى من المواطنين بشأن انتظام صرف الخبز وأن العمل فى كل المخابز يسير كالمعتاد في صرف حصة المواطن سواء ليوم أو ثلاثة أيام دون اي تغير في حصة المواطن علي البطاقة التموينية بالاسعار والأوزان المقررة.

وأكد محافظ القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقى بلاغات المواطنين عن أى مخالفات على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496 لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور .