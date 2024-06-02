شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكلف نوابًا جددا لرئيس حى العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف نواب جددا لرئيس حي العمرانية، وذلك في إطار خطة التدوير الدورية التي يتم إجراؤها لضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية وضمان تنفيذ التكليفات المسندة على أكمل وجه بما يساهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وشمل قرار محافظ الجيزة تكليف توفيق جمال توفيق عميرة وسيد عبد الله السيد نواب لرئيس حي العمرانية وعماد عبد السميع علي نائب لرئيس حي العمرانية لقطاع النظافة.

كما شمل قرار اللواء أحمد راشد تكليف أحمد عشري عبد الرحيم مدير إشغالات حي العمرانية للقطاع الشمالي وهشام أبو العزايم عبد الله مدير إشغالات حي العمرانية للقطاع الجنوبي.