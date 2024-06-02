شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الصف الثانى الثانوى.. اعرف رابط الاستعلام عنها بالرقم القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، إمكانية الاستعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، إلكترونيًا بالرقم القومي ورقم الجلوس من خلال موقعها الرسمي، وذلك قبل إعلانها في كشوف واضحة داخل المدارس.

للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي بالجيزة اضغط هنا..

وعقدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة، في الفترة من الخميس 9 مايو 2024 إلى الخميس 23 مايو 2024، أدى خلالها الطلاب يوم الخميس 9 مايو امتحان مادة اللغة العربية، والأحد 12 مايو امتحان مواد اللغة الأجنبية الثانية والأحياء وعلم النفس والاجتماع، والثلاثاء 14 مايو امتحان مادتي الكيمياء والفلسفة والمنطق.

وأدى الطلاب يوم الخميس 16 مايو امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، والأحد 19 مايو امتحان مادتي تطبيقات الرياضيات والجغرافيا، والثلاثاء 21 مايو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 23 مايو امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

وانتهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني، التي اختتمت يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي)، والشهادة الإعدادية.



