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وزارة الصحة تكشف أماكن تقديم خدمات حملة "حقك تنظمى"

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أماكن تقديم خدمات الصحة الإنجابية ضمن حملة حقك تنظمى التى أطلقتها الوزارة .

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الحملة تقدم استشارات الصحة الإنجابية  من خلال أخصائيين مدربين، كما يتم تقديم رعاية شاملة للنساء الحوامل، مما يضمن سلامتهن والنمو الصحي لأطفالهن، مضيفاً أنه يتم تقديم فحوصات الموجات فوق الصوتية للنساء الحوامل لمراقبة نمو وتطور الجنين.

وأضاف «عبدالغفار»، أن خدمات المشورة والصحة الإنجابية يتم تقديمها بمشاركة أخصائيي الصحة الانجابية ، وأخصائيي النساء والتوليد، ومن خلال توقيع الكشف الطبي، مشيراً إلى تنفيذ الحملة على مرحلتين، الأولى في الفترة من 26 إلى 30 مايو، والثانية في الفترة من 2 وحتى 6 يونيو 2024.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان، إلى أنه تتوفر من خلال الحملة مجموعة متنوعة من الوسائل  طويلة المفعول، مما يوفر للنساء خيارات متنوعة وفعالة على المدى الطويل، قائلا: "من خلال توسيع نطاق الوصول إلى هذه الخدمات الأساسية، فإننا نمكن الأفراد والأزواج من الحفاظ على صحتهم الإنجابية، مما يساهم في تحسين صحة الأم والطفل والرفاهية العامة".

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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