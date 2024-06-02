شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف أهمية فيتامين "د".. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية إن فيتامين (د) مهم جدا لجسم الإنسان، لأنه يساعد على تقوية العظام، وصحة الجهاز المناعي وتسهيل امتصاص الكالسيوم والفوسفور.
وتابعت هيئة الدواء المصرية: الإكثار من تناول فيتامين "د" عن طريق المكملات الغذائية، وتابعت: يسبب أضرار زي الغثيان، القيء، الضعف، ومشاكل العظام والكلى.
ونصحت هيئة الدواء المصرية بالاستفادة من فيتامين "د" بالطرق الطبيعية واستشارة مقدم الرعاية الصحية قبل استخدام المكملات الغذائية.
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