شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف أهمية فيتامين "د".. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية إن فيتامين (د) مهم جدا لجسم الإنسان، لأنه يساعد على تقوية العظام، وصحة الجهاز المناعي وتسهيل امتصاص الكالسيوم​ والفوسفور.​

​وتابعت هيئة الدواء المصرية: الإكثار من تناول فيتامين "د" عن طريق المكملات الغذائية، وتابعت: يسبب أضرار زي الغثيان، القيء، الضعف، ومشاكل العظام​ والكلى.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بالاستفادة من فيتامين "د" بالطرق الطبيعية واستشارة مقدم الرعاية الصحية قبل استخدام​ المكملات الغذائية.​