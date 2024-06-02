شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وأيضا الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة وفروع الشركات التابعة.
وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا:
- الطماطم بـ8 جنيهات
- البصل بـ10 جنيهات.
- البطاطس بـ 19 جنيها .
- الجزر بـ 10 جنيهات .
- بطاطا 12 جنيها.
- الخيار بـ 14 جنيها .
الباذنجان الأبيض بـ 18 جنيها.
- الكوسة بـ 14 جنيها.
-الباذنجان العروس بـ18.5جنيه.
- الفلفل البلدى بـ 15 جنيهات
الفلفل الألوان بـ 27 جنيها .
- الليمون بـ 27 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ 28 جنيها.
بطيخ 13.5 جنيه
- البسلة 27 جنيها.
- الموز البلدي بـ 23.5 جنيه.
البطيخ بـ15 جنيها.
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