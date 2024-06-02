شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الخبز المدعم لغير حاملى البطاقات التموينية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية وغير المستفيدين من منظومة الدعم بسعر التكلفة، وهو 125 قرشا للرغيف، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الخبز لكل الفئات، مع استمرار صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات بسعر 20 قرشا للرغيف.

على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في انتاج الخبز المدعم وصرفه لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف بمعدل 5 أرغفة يوميا لكل فرد مقيد بالبطاقة حيث يستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 71 مليون مواطن، كما توفر الوزارة السلع الأساسية بأسعار مخفضة ضمن مقررات التموين عن شهر يونيو الجاري، ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين.