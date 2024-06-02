شكرا لقرائتكم خبر عن محمود يحصد الدرجات النهائية بالإعدادية فى الجيزة ويؤكد: أملى أكون مهندس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمود محمد عمر عبد الكريم، الطالب بمدرسة الشهيد العميد عاطف الإسلامبولي الإعدادية بنين، التابعة لإدارة البدرشين التعليمية، عن سعادته كونه أحد أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، وذلك بحصوله على الدرجات النهائية بالامتحانات، بمجموع 280 درجة.

وقال "محمود" إن حصوله على الدرجات النهائية في امتحانات الفصل الدراسي الأولي حفزه وشجعه على مواصلة مشوار التفوق في الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا لـ"الخليج 365" أن تفوقه كان نتاج الجهد والتعب والمواظبة في المذاكرة وتنظيم الوقت وتشجيع ودعم أسرته.

وأشار إلى أنه كان يتوقع تفوقه وحصوله على مراكز متقدمه بالشهادة الإعدادية، خاصة وأنه كان أمامه هدف واحد وهو التفوق، وأنه يذاكر دروسه أولًا بأول، موضحًا أنه في بداية العام الدراسي كان يذاكر أربع ساعات يوميًا بمعدل مادتين في اليوم الواحد، ومع قرب الامتحانات وبدء فترة المراجعات، ضاعف عدد ساعات المذاكرة لثماني ساعات، بمعدل مادة واحدة في اليوم.

وقال إنه بجانب الدروس كان حريصًا على مشاهدة شرح إضافي للمواد على "يوتيوب"، خاصة مادة الدراسات الاجتماعية، التي لم يحصل فيها على درس خصوصي، مشيرًا إلى أنه حريص على قراءة وحفظ القرآن الكريم، ووصل فيه للجزء السابع.

وعن أحلامه، أكد "محمود" مواصلة سعيه واجتهاده لتحقيق حلمه في الالتحاق بكلية الهندسة، ناصحًا الطلاب المقبلين على مرحلة الشهادة الإعدادية بمذاكرة دروسهم أولًا بأول للتفوق والحصول على أعلى الدرجات.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2023 / 2024 (الدور الأول للفصل الدراسى الثانى) بنسبة نجاح 87.05%.

وجاء إجمالى عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة 190977 طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبًا وطالبة، حصل 721 طالبًا وطالبة منهم على الدرجات النهائية فى الامتحانات.