شكرا لقرائتكم خبر عن توافد حجاج الجمعيات الأهلية على مطار القاهرة استعدادا للسفر للأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، منذ صباح اليوم الأحد، توافد حجاج الجمعيات الأهلية من 6 محافظات، البحيرة والإسكندرية ومطروح والشرقية والقاهرة وبعض حجاج محافظة الجيزة، للسفر إلى الأراضي المقدسة، لأداء مناسك الحج، وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوي على تشكيل فريق من العلاقات العامة، لإستقبال الحجاج وانهاء إجراءات سفرهم، وخاصة كبار السن.

وتسير شركة مصر للطيران علي مدار اليوم الأحد، 25 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلي الأراضي المقدسة بواقع 11 رحلة القاهرة - جدة، 9 رحلات القاهرة- المدينة المنورة، 3 رحلات كوناكري - المدينة، 2 رحلات باماكو - المدينة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة والتضامن والسياحة والأثار ووزارة الطيران المدني وتضامن القاهرة والجيزة والأسكندرية والشرقية ومطروح وحجاج قرعة القاهرة والشرقية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والترانزيت وحجاج باماكو وكوناكري وحج أفراد.

ورفعت سلطات مطار القاهرة من استعداداتها بجميع الأجهزة والقطاعات والإدارات والشركات العاملة بالمطار لاستقبال حجاج بيت الله الحرام المغادرين إلي السعودية عبر شركتي مصر للطيران وشركة الخطوط الجوية السعودية وشركات الطيران الخاصة.



فرحة-الحجاج



توافد-حجاج--الجمعيات-الأهلية-علي-مطار-القاهرة



الاسر-تلتقط-الصور-التذكارية-مع-الحجاج



أحد-الحجاج-خلال-وصوله



أحد-الحجاج-أثناء-وصولها